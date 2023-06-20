В Калининграде на отремонтированных деревянных дверях начали устанавливать кодовые замки

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на новые двери, изготовленные Фондом капремонта, начали ставить кодовые замки «с учетом удобства для жителей и эстетики».

Как рассказали в Фонде, в этом сезоне апробируют вертикальные кодовые замки.

Такой уже установили на Вагоностроительной, 9.

«Главное отличие такого замка от стандартного в том, что он накладной. Это позволяет замку не перерезать дверное полотно в месте установки. Тем самым он не нарушает конструктивную целостность двери», - пояснили в Фонде капремонта.