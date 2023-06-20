Жителя Краснознаменска отправили в колонию за убийство и кражу коров на ферме

39-летний житель Краснознаменского района, похитивший коров с пастбища, отправился в колонию. Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина проник на охраняемую территорию одной из ферм на территории Неманского района.

Там он застрелил из охотничьего ружья двух породистых коров, перерезал им горло, погрузил туши в автомобиль и уехал.

При этом на суде мужчина уверял, что уже мертвых коров он нашел в поле и просто решил похитить их на корм сторожевым собакам.

Злоумышленник получил 2 года колонии. Кроме того, он выплатит материальный ущерб в размере 484 440 рублей.