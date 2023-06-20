В Балтийске автомобильные проезды к морю перекрыли тетраподами

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Фото: Балтийский городской округ
В Балтийске тетраподами перекрывают стихийные въезды автомобилей на морское побережье.
Как сообщает местная администрация, во вторник, 20 июня, установили десяток 20-тонных ограждений на вертолетной площадке и в районе выхода к морю в парке имени Головко.
«В прошлом году было установлено порядка 50 тетраподов, но как показала практика, этого оказалось недостаточно. Всего на территории поставили более сотни подобных ограждений», - отметили в администрации, напомнив, что за нахождение автомобиля в водоохраной зоне предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
В округе проводят рейды и ищут нарушителей.