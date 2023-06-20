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НовостиОбщество20 июня 2023 14:44

В Калининградскую область стали чаще завозить зараженные фрукты и овощи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградской области зафиксировали рост выявления карантинных объектов. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора в июне этого года уже отмечено 1 случаев зараженности подкарантинной продукции западным цветочным трипсом.

«Заражено 88 т турецких персиков и нектаринов, 24 т земляники из Турции и Сербии. С начала года западным трипсом заражено 206 т и 75 тыс. штук фруктов, овощей, рассады и цветочной продукции», - отметили в Управлении.

В таких случаях продукцию либо уничтожают, либо обеззараживают.

Отмечается, что эти мероприятия, осуществляются за счет средств собственников.