В Калининградскую область стали чаще завозить зараженные фрукты и овощи

Калининградской области зафиксировали рост выявления карантинных объектов. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора в июне этого года уже отмечено 1 случаев зараженности подкарантинной продукции западным цветочным трипсом.

«Заражено 88 т турецких персиков и нектаринов, 24 т земляники из Турции и Сербии. С начала года западным трипсом заражено 206 т и 75 тыс. штук фруктов, овощей, рассады и цветочной продукции», - отметили в Управлении.

В таких случаях продукцию либо уничтожают, либо обеззараживают.

Отмечается, что эти мероприятия, осуществляются за счет средств собственников.