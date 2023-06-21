Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 21 июня

В Калининграде несколько улиц в среду, 21 июня, остались без электроэнергии из-за плановых работ.

Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено с 08:30 до 13:00 по адресам:

ул. Керченская 1-3, 2-16, 11-17

ул. Г. Тимофеевой 1-3, 2-4, 5-9, 11-13, 14, 18

пер. Г. Тимофеевой 1-й 2, 2а, 4, 7, 7а, 8-14, 11, 17, 18

ул. Камская 10а-д

пер. Камский 1-й 1-3, 6-12, 7-19, 16

ул. Керченская 1-3, 1а, 1б, 2, 2а, 4-6, 4а, 12, 11-13, 17

пер. Камский 2-й 2-4, 3-7

ул. Чекистов 38-46, 57-79, 81-83а, 93-107, 107а,111а

ул. Мл. лейт. Родителева 1, 2, 11, 12-22, 17-27, 17а, 27а, 27б

С 09:00 до 13:00 по адресам:

пр-кт Московский 184, 186

Также не работает светофор на пешеходном переходе по адресу: Московский 184

С 09:00 до 18:00 по адресам:

ул. Марш. Борзова 2-10, 26-48, 39-65

ул. Комсомольская 91-93а,б,в, 91в, 101-105

ул. Красная 115, 136-140

светофор: ул. Красная-ул. Марш. Борзова, пр-кт Советский-ул. Марш. Борзова

ул. К. Маркса 75-95

пер. Энгельса 1-3, 2-8

ул. Каштановая аллея 59-71

пр-кт Мира 124-130

С 10:00 до 18:00 по адресам:

ул. Моховая 13-19, 14-20

ул. Багряная 14, 15-19

С 13:00 до 17:00 по адресам:

светофор на пересечении ул. Горького с ул. П. Панина

ул. Горького 166

Также по данным мэрии Калининграда отключение холодного водоснабжение сегодня с 10:00 до 16:00 запланировано по адресам:

ул. Серж. Щедина 14-26, 15-17

ул. Альпийская 33-39