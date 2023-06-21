В Черняховске завершили ремонт дома с Атлантом

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Черняховске рабочие завершают капитальный ремонт жилого дома на ул. Советской, 1. Подрядчик приступил к снятию лесов, работы завершены.
Как рассказали в региональном Фонде капремонта, речь идет о доме с Атлантом, фигуру которого решено было восстановить. Скульптура стала архитектурной доминантой здания.
«Местный скульптор Наталья Чепкасова занималась восстановлением фигуры по архивным материалам и чертежам, которые подготовили архитекторы», - рассказали в Фонде капремонта.
Отмечается, что работы провели по субсидии главы региона.