В Калининградской области уже 12 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Еще четыре выпускника в Калининградской области набрали максимальный бал по ЕГЭ. На этот раз – по истории.

Как сообщили в областном министерстве образования, это калининградские школьники – учащиеся ШИЛИ, гимназии №№40 и 22, а также 35-го лицея.

- История, как и физика, – относится к экзамену по выбору. Всего в регионе ЕГЭ по истории сдавали 572 человека, физику выбрали 717. Это ребята, которым результаты пригодятся при поступлении в вуз, – говорит министр образования области Светлана Трусенева. – Мы ожидали столь же высокий результат и по физике, но выпускникам не хватило буквально одного балла до 100. Четыре человека написали работы на 99 баллов.

По словам министра, на сегодняшний день в регионе уже 12 стобалльных работ.

Ранее были подведены итоги экзаменов по химии, литературе и географии. Восемь выпускников набрали 100 баллов.