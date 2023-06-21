Жителя Гурьевского района, покусавшего соседей, отправили в колонию

Осужден житель Гурьевского района, который ранил ножницами и покусал шумевших во дворе отдыхающих. Инцидент случился 9 мая прошлого года во дворе дома в пос. Рыбное. Там шумно отдыхала компания, мужчина вступил с ними в конфликт и нанес одному парню не менее 9 ударов ножницами (которыми он до этого стриг ногти), а также укусил его за плечо.

Также удары ножницами достались несовершеннолетнему, вступившему в драку.

Более того, как сообщает пресс-служба областного суда, злоумышленник месяцем позже у поселкового магазина украл две статуи стоимостью 14 тысяч рублей, выполненные из песка и цемента. Одну фигуру он отвез на кладбище, вторую – к себе домой.

Мужчина получил 4 года 9 месяцев колонии. Также он возместил потерпевшим моральный вред, переведя им по 5 тысяч рублей.