Названа причина мистического тумана на побережье Балтийского моря

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Туман над Балтикой образовался из-за смешения теплого и влажного воздуха с прохладным. Необычное природное явление наблюдали на морском побережье 20 июня. О природе явления рассказали в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Причиной образования густого тумана стало перемещение относительно теплого и влажного воздуха над слоем более прохладного воздуха над поверхностью воды, идущего к побережью и его последующего охлаждения до точки росы с активной конденсацией (адвективный туман)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что туман может сохраняться на побережье и в утренние часы.

Он должен полностью рассеяться к полудню.