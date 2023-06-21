Задержаны воры, которые за ночь обчистили два магазина и квартиру в Ладушкине

В Ладушкине за одну ночь обокрали две торговые точки и одну квартиру. Дельцов задержали оперативно – ими оказались двое местных жителей 46 и 38 лет, оба судимые.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчины при помощи гвоздодера отжали пластиковое окно и залезли в квартиру на ул. Школьной. Там воришки ненадолго прилегли поспать, а, набравшись сил, вынесли из жилища электроинструменты на 20 тысяч рублей.

В ту же ночь мужчины вскрыли дверь магазина, обчистили его на 5 тысяч рублей, но желаемого спиртного не нашли. Алкоголь они отыскали в соседнем магазине, а вместе с ним прихватили табачные изделия и закуски.

«Выяснилось, что мужчины распивали похищенный алкоголь в лесном массиве, где их и задержали оперативники. Остальное имущество было обнаружено и изъято, в том числе денежные средства», - рассказали в полиции.