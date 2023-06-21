В Калининграде разыскивают велосипедного вора, который попал на запись камер на ул. Свердлова

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает велосипедного воришку. Велосипед стоимостью 15тысяч рублей был похищен 30 мая в период времени с 13:00 до 18:30 из подъезда д. № 25Б по ул. Свердлова.

Действия злоумышленника попали на видео.

Приметы мужчины: на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, был одет в полосатый свитер черно-серого цвета, джинсы серого цвета.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 554-613, 8-906-231-98-79, 8-950-671-53-34.