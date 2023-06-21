В Калининград на фестиваль «Мир чудес» приедет режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев и звезда сериала «Папины дочки»

В Калининграде в рамках первого Международного кинофестиваля детско-юношеских фильмов «Мир чудес», который стартует 22 июня, намечено несколько творческих встреч.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, 22 июня в 17:00 в кинотеатре «Заря» состоится творческая встреча с Николаем Лебедевым, режиссером фильмов «Легенда №17», «Экипаж», «Нюрнберг».

23 июня с 14:00 до 15:00 в Школе креативных индустрий актриса Елизавета Арзамасова из сериала «Папины дочки» проведет мастер-класс для подростков. А с 18:30 до 20:00 в кинотеатре «Заря» состоится церемония открытия кинофорума, на которой также выступит актриса.

Фильмом открытия станет картина Брэда Келлера «Лошадь Чарли» (2022, США).

Программа фестиваля здесь. Вход на кинопоказы свободный.