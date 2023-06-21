В Зеленоградском районе задержали закладчика наркотиков

В Зеленоградском районе в лесополосе вблизи пос. Логвино полиция задержала с поличным закладчика. 33-лений житель Гурьевска, ранее судимый, до задержания оборудовал 8 закладок с гашишом и 4 тайника с амфетамином.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с синтетическим наркотиком эфедрон массой около 200 граммов.

«В обязанности задержанного входило забирать по указанным координатам партии наркотических средств, расфасовывать их на разовые дозы и обустраивать новые тайники, после чего отправлять координаты «работодателю», - рассказали в полиции.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.