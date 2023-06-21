Грузооборот Калининградского торгового порта в 2022 году упал более чем на 90%

В 2022 году грузооборот Калининградского морского торгового порта сократился более чем на 90%. Об этом в интервью журналу Russian Business Guide сообщил Владимир Лавренчук, директор АО «КМТП».

Он отметил, что в прошлом году регион фактически оказался в «транспортной блокаде».

- Кардинально изменились направления товарных потоков, нарушились логистические цепочки. Согласно очередным санкционным пакетам ЕК, были запрещены к экспорту в страны Евросоюза такие грузы, как металлы, торф, уголь, кокс, древесные гранулы и другие, которые переваливались через портовые мощности АО «КМТП», - говорит Владимир Лавренчук. - После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые морские контейнерные линии, связанные с морскими контейнерными перевозками. Применительно к АО «КМТП», с учетом бойкота морских линий и продолжительного «локдауна» в Китае, в 2022 году экспортно-импортный контейнерный грузооборот порта упал более чем на 90%.

Руководитель порта также отметил, что катастрофическое снижение объемов перевалки грузов привело к снижению выручки.

В прошлом году порт даже перешел на неполный рабочий день и в этом режиме проработал с июня по декабрь 2022.