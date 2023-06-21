Названы претенденты на звание «Почетный гражданин Калининграда» в 2023 году

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в этом году на звание «Почетный гражданин города» претендуют 8 человек. Их имена озвучили в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.

На звание претендуют:

Константин Поляков, бывший главврач областной больницы;

Алексей Войтов, заслуженный строитель России;

Иван Черных, ветеран Великой Отечественной войны;

Юрий Богомолов, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов;

Александр Малышев, почетный работник рыбной промышленности, писатель;

Сергей Сидоренко, ветеран боевых действий, снайпер;

Андрей Шуляк, журналист;

Александр Григорьев, заслуженный тренер России;

Кандидатуры рассмотрят на другом заседании, где и пройдет тайное голосование. Чествовать почетных граждан будут в День города Калининграда в начале июля.

При этом, как отметили на заседании Горсовета, два человека в первоначальном списке были, но отбор не прошли: Анатолий Коваленко, ветеран пищевой промышленности и Михаил Курляндский, ветеран труда, воин-интернационалист, зубной врач. Они подали не все необходимые документы.