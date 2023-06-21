Названы претенденты на звание «Почетный гражданин Калининграда» в 2023 году

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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде в этом году на звание «Почетный гражданин города» претендуют 8 человек. Их имена озвучили в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.
На звание претендуют:
Константин Поляков, бывший главврач областной больницы;
Алексей Войтов, заслуженный строитель России;
Иван Черных, ветеран Великой Отечественной войны;
Юрий Богомолов, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов;
Александр Малышев, почетный работник рыбной промышленности, писатель;
Сергей Сидоренко, ветеран боевых действий, снайпер;
Андрей Шуляк, журналист;
Александр Григорьев, заслуженный тренер России;
Кандидатуры рассмотрят на другом заседании, где и пройдет тайное голосование. Чествовать почетных граждан будут в День города Калининграда в начале июля.
При этом, как отметили на заседании Горсовета, два человека в первоначальном списке были, но отбор не прошли: Анатолий Коваленко, ветеран пищевой промышленности и Михаил Курляндский, ветеран труда, воин-интернационалист, зубной врач. Они подали не все необходимые документы.