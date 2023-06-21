В Калининграде запустили голосование по выбору проекта реконструкции скейтпарка на Верхнем озере

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде предстоит реконструировать скейт-парк, расположенный на Верхнем озере. Как сообщает пресс-служба городской администрации, калининградцам предлагается проголосовать за то, каким будет зона спорта.

Голосование здесь продлится до 22 июня 16:00.

Отмечается, что эскиз разрабатывали инженеры совместно с чемпионом России по ВМХ Артемом Агарковым и чемпионом России по скейтбордингу Семеном Кутузовым.

Также в комментариях принимают предложения активных горожан.