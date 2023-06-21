В Калининградской области экипажи бронетранспортеров тренируются уничтожать цели в Балтийском море

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области морские пехотинцы проводят боевые стрельбы из бронетранспортеров БТР-82А. Как сообщили в пресс-служба Балтфлота, речь идет о плановой подготовке военнослужащих.

Тренировочный курс включает в себя вождение и выполнение боевых стрельб.

«Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности, а также отрабатывают ведение огня из вооружения бронетранспортеров по различным мишеням, в том числе по надводным целям в Балтийском море», - отмечают в пресс-службе Балтфлота.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 10 экипажей бронетранспортеров.