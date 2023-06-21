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НовостиОбщество21 июня 2023 11:20

Названа главная тема празднования Дня города Калининграда 2023

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Главной темой празднования Дня города в 2023 году станут подвиги героев-калининградцев. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Алексей Силанов в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.

- Тема главного праздника Калининграда – «Город славен именами героев». Запланировано чествие всех тех, кто вписал свои славные дела в летопись города, - сказал Алексей Силанов.

Он отметил, что праздник будет посвящен, в том числе, ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам труда и становления города, выдающиеся спортсмены, деятели культуры, педагоги, работники предприятий.

Калининград будет празднично оформлен, запланированы концерты, награждения героев и почетных граждан.