В вольере у слонихи Преголи в зоопарке прорвало трубу

В Калининградском зоопарке, в самую жару, у слонихи Преголи в вольере прохудилась труба бассейна. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Вода набирается и тут же уходит в землю. Как купаться слону? Коллеги тут же подключили все слоноосвежающие источники», - говорится в сообщении.

Сообщается, что теперь у Преголи в уличном вольере два источника чистой воды. Это труба в стене и душ, который помогает слонихе охладиться в течение дня.

«На этой неделе — ремонт, так что Преголя пару дней побудет в прохладе зимнего вольера. А там — снова в заплыв!», - отмечают в учреждении.