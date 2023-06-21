Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 11:36

66-летнего калининградца будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве военкомата

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В ложном сообщении о готовящемся взрыве здания военного комиссариата Калининградской области обвиняется 66-летний житель региона.

Как сообщает пресс-служба областного суда, дело уже поступило в суд. Мужчина в сентябре 2022 года из собственного дома позвонил в службу экстренных вызовов системы «112» и сообщил о готовящемся взрыве здания военкомата. Сообщение оказалось ложным.

«Сведения подтверждены не были, взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании комиссариата обнаружено не было», - отметили в пресс-службе суда.

Звонок мужчина совершил из хулиганских побуждений.