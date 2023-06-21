В Калининграде двум библиотекам официально присвоят новые имена

В Калининграде в рамках празднования Дня города (7-9 июля) двум библиотекам присвоят новые имена. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Алексей Силанов в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.

В частности, речь идет о присвоении библиотеке на ул. Можайской имени Альберта Михайлова, основателя Литературного театра.

Также имя Владимира Высоцкого официально и торжественно присвоят библиотеке на ул. Бакинской. Эту инициативу продвигали много лет участники клуба почитателей таланта поэта и актера в Калининграде.