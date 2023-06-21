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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:46

В Гурьеввском районе 10-летний ребенок провалился в колодец, родители подали в суд

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Прокуратура Гурьевского района через суд требует выплатить компенсацию в пользу школьника, упавшего в открытый колодец. Инцидент случился возле Дома культуры в пос. Маршальское, где шли работы по капитальному ремонту. 10-летний мальчик провалился в незакрытый канализационный колодец.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мальчик получил травмы.

«Генеральный подрядчик и субподрядные организации, выполнявшие работы по капитальному ремонту, не приняли мер к ограждению территории строительной площадки, на которой расположен колодец. При этом они отказались возместить ребенку причиненный моральный вред», - говорится в сообщении.

К ответу также привлекли заказчика работ МБУ «Центр культуры и досуга».