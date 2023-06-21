В Калининград на День города приедет ансамбль имени Людмилы Зыкиной и Никита Высоцкий

В Калининграде в День города (7-9 июля) выступит ансамбль имени Зыкиной, ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», ансамбль песни и пляски Донских казаков. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Алексей Силанов в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.

По его словам, 7 июля состоится торжественная церемония чествования ветеранов становления города – вручат медали за заслуги. В этот день выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. На площадке у Летнего озера музыкально-поэтический фестиваль пройдет в течение трех дней. Там пройдут встречи с актерами театра и кино, с бардами.

8 июля в Калининграде на открытии библиотеки имени Высоцкого выступит сын актера Никита Высоцкий.

В этот же день в разных районах города состоятся небольшие концерты.

На набережной Петра великого отметят День рыбака.

Также в рамках Дня города в Калининграде выступит государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбль «Беларусь» и другие.