Житель Советска отправится на 5 лет в колонию за налет на ювелирный салон

Житель Советска отправится в колонию за кражу ювелирных изделий из магазина. Как сообщает пресс-служба областного суда, на преступный шаг мужчина решился в ночь на 20 января 2022 года. Вместе с не установленными следствием лицами он отвернул камеры наблюдения, повредили рольставни и входную дверь, через которую сообщники и проникли в салон.

Внутри мужчины разбили витрины молотком и гвоздодером и похитили 80 ювелирных украшений.

Отбывать 5 лет злоумышленник будет в колонии общего режима. Также он обязан выплатить пострадавшему предпринимателю материальный ущерб на сумму 522 510 рублей.