Территорию Куршской косы два дня обрабатывают от клещей

В среду, 21 июня, на территории национального парка провели обработку от клещей. Опрыскан экологические тропы, популярные у туристов.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, экологические тропы (а также автостоянки, пикниковое место на озере Чайка, территории объектов «Высота Эфа», «Озеро Лебедь», «Танцующий лес», «Высота Мюллера»), кроме Королевского бора, обработали ранним утром 21 июня до наплыва туристов.

В четверг, 22 июня, территория Визит-центра и Королевский бор будут обрабатывать тоже ранним утром.

Туристов просят учесть эту информацию.

«Во избежание контактов с клещами и заражения рекомендуется не сходить с настилов и придерживаться трассы маршрутов», - отметили в парке.