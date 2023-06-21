В Калининграде хотят поставить памятник аварскому поэту Расулу Гамзатову

В Калининграде появится бульвар, названный в честь аварского советского поэта и прозаика Расула Гамзатова.

Бульвар пешеходный, он соединяет Московский проспект с улицей Крымской. Решение о наименовании единогласно приняли в среду, 21 июня, на заседании Горсовета депутатов.

- Памятник нужно будет там потом поставить Расулу Гамзатову. Сегодня есть те, которые готовы принять активное участие в этом! – сказал депутат Юрий Саломохин, который вел заседание.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана. Начал писать стихи в 1932 году, когда ему было 9 лет.

В 1939 году окончил Аварское педучилище. До 1941 года работал школьным учителем, затем – помощником режиссера в театре, журналистом. С 1945 по 1950 год учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве.

Избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, депутатом и членом президиума Верховного Совета СССР.

Скончался 3 ноября 2003 года на 81-м году жизни в Центральной клинической больнице города Москвы.