Легкоатлетки из Калининграда выиграли два золота паралимпийского чемпионата и первенства России

Александра Ручкина. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградские легкоатлетки выиграли две золотых медали паралимпийского чемпионата и первенства России, которые провели в Саранске.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, максимального результата в своих категориях добились представительницы калининградского адаптивного спорта.

Калининградки отличились в секторе для прыжков в длину. Александра Ручкина показала результат в 5 метров 68 см., Ульяна Тихонова из Нестерова сумела прыгнуть на отметку 4 метра 5 см. Итог - две золотые медали.