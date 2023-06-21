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НовостиСпорт21 июня 2023 14:26

Легкоатлетки из Калининграда выиграли два золота паралимпийского чемпионата и первенства России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Александра Ручкина.

Александра Ручкина.

Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградские легкоатлетки выиграли две золотых медали паралимпийского чемпионата и первенства России, которые провели в Саранске.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, максимального результата в своих категориях добились представительницы калининградского адаптивного спорта.

Калининградки отличились в секторе для прыжков в длину. Александра Ручкина показала результат в 5 метров 68 см., Ульяна Тихонова из Нестерова сумела прыгнуть на отметку 4 метра 5 см. Итог - две золотые медали.