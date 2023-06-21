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НовостиОбщество21 июня 2023 14:56

В Калининграде 20 человек претендуют на получение медали «За заслуги перед Калининградом»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Горсовет депутатов Калининграда накануне Дня города поступило аж 20 ходатайств о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом».

Об этом стало известно на заседании Горсовета в среду, 21 июня.

Наградить в этом году предлагается председателя ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» Сергея Киселева, доцента-экономиста Петра Ульянкина, учителя истории из лицея №49 Александра Вишневского, педагога Людмилу Моторину, участницу становления Калининграда Галину Янковскую и других. В списке есть представители образования, рабочие, руководители предприятий, врачи.

Предлагается рассмотреть вопрос их награждения на следующем заседании Горсовета.

Как решили на прошедшем 21 июня заседании, наградят медалью в эти праздничные дни только 12 человек. Остальных (3 человека) – в их профессиональные праздники.

Кроме того, еще пятерых заслуженных калининградцев поощрят и наградят от главы города, но не медалями.