В Калининградской области иностранца будут судить за избиение женщины

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на женщину в Калининграде. Судить будут 32-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он 30 апреля возле магазина на Литовском валу в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил по лицу незнакомую ему женщину.

41-летняя жительница Калининграда получила не менее пяти ударов кулаками в лицо и попала в больницу.

Следователям мужчина позже расскажет, что просто хотел познакомиться с женщиной, но она от общения отказалась и оскорбила его.