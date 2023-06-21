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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:45

В Калининградской области иностранца будут судить за избиение женщины

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на женщину в Калининграде. Судить будут 32-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он 30 апреля возле магазина на Литовском валу в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил по лицу незнакомую ему женщину.

41-летняя жительница Калининграда получила не менее пяти ударов кулаками в лицо и попала в больницу.

Следователям мужчина позже расскажет, что просто хотел познакомиться с женщиной, но она от общения отказалась и оскорбила его.