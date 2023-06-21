В Полесске сестры обокрали 83-летнюю пенсионерку

. Фото: Александр Подгорчук

В Полесске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в краже денег у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 28-летняя горожанка узнала, что ее сестра украла у 83-летней пенсионерки 12 тысяч рублей и решила также подзаработать. Злоумышленница пришла к пожилой женщине домой, представилась сотрудником правоохранительных органов и попросила предоставить ей деньги для их фотофиксации.

Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина похитила 8 тыс. рублей, а придя на следующий день, забрала еще 48 тыс. рублей.

Суд назначил воровке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб.