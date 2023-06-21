Прокуратура заставила чиновников сократить срок расселения аварийного дома в Советске

В Советске после вмешательства прокуратуры будет перенесен срок расселения аварийного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Многоквартирный дом по ул. Луначарского в Советске был признан аварийным и подлежащим сносу, однако срок расселения установили до 31 декабря 2024 года.

При этом, проживание в доме было признано опасным для жизни.

Прокурор города внес представление в адрес администрации Советска, после чего чиновники подготовили проект постановления, в соответствии с которым срок расселения дома будет сокращен на год – до 31 декабря 2023.