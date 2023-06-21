Роспотребнадзор составил 15 протоколов за санитарные нарушения в детских лагерях региона

В Калининградской области прошли проверки и профилактические мероприятия в отношении 113 лагерей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В течение первой смены осложнений эпидемической ситуации не было, все прошло штатно. Обращений граждан на некачественное представление услуг по отдыху и оздоровлению детей, жалобы на питание детей, на возмещение в судебном порядке соответствующих расходов, связанных с некачественным оказанием услуг в Управление не поступало», - отметили в ведомстве.

Тем не менет, по фактам выявленных текущих нарушений санитарного законодательства 15 юридических и должностных лиц привлекаются к административной ответственности.