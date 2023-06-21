В море в районе Отрадного утонул дайвер

. Фото: пресс-служба Следственного Управления по Калининградской области.

20 июня из Балтийского моря в районе поселка Отрадное было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, личность погибшего установлена, им оказался 39-летний житель поселка Янтарный.

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга. Его тело в воде уже без признаков жизни обнаружил другой ныряльщик и извлек из воды, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.