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НовостиОбщество21 июня 2023 17:12

Жительнице Черняховска грозит срок за лжесвидетельство

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры
Виктор Сергеев

В Черняховске на местную жительницу завели уголовное дело за дачу ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2022 году женщина пыталась помочь соседу, которого задержали пьяным за рулем. Более того, мужчина оказал сопротивлением автоинспекторам.

Горожанка уверяла, что ничего подобного не было, однако в ходе рассмотрения дела показания свидетеля были опровергнуты приведенными гособвинителем доказательствами, и суд вынес мужчине обвинительный приговор.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.