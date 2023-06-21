Жительнице Черняховска грозит срок за лжесвидетельство

В Черняховске на местную жительницу завели уголовное дело за дачу ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2022 году женщина пыталась помочь соседу, которого задержали пьяным за рулем. Более того, мужчина оказал сопротивлением автоинспекторам.

Горожанка уверяла, что ничего подобного не было, однако в ходе рассмотрения дела показания свидетеля были опровергнуты приведенными гособвинителем доказательствами, и суд вынес мужчине обвинительный приговор.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.