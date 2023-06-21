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НовостиОбщество21 июня 2023 16:30

В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать пьяного водителя

Составлен административный протокол
Виктор Сергеев

В Калининграде сотрудники «Безопасного города» заметили водителя автомобиля «Ауди», которая имела признаки алкогольного опьянения и сообщили об этом в ГИБДД.

Прибывшие на место автоинспекторы предложили даме пройти освидетельствование, однако она отказалась. На нее составили административный протокол с перспективой лишиться прав на два года.

Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянении, сообщите об этом в полицию по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» 552811.