В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать пьяного водителя

В Калининграде сотрудники «Безопасного города» заметили водителя автомобиля «Ауди», которая имела признаки алкогольного опьянения и сообщили об этом в ГИБДД.

Прибывшие на место автоинспекторы предложили даме пройти освидетельствование, однако она отказалась. На нее составили административный протокол с перспективой лишиться прав на два года.

Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянении, сообщите об этом в полицию по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» 552811.