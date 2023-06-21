В Калининграде дети-сироты могут подать заявление на жилищный сертификат через МФЦ

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С 22 июня МФЦ Калининградской области принимает от граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявления и документы на оформление жилищного сертификата.

Как сообщает пресс-служба МФЦ, заявление можно подать в любой центр «Мои Документы» как по «живой» очереди, так и по предварительной записи с приложением необходимого пакета документов.

Напомним, дополнительная мера социальной поддержки для граждан из категории детей-сирот – жилищный сертификат стоимостью 2 517 933 рубля – действует в регионе в течение двух лет. За это время выдано 355 сертификатов, более 77 % из которых реализованы – приобретены квартиры и индивидуальные жилые дома.