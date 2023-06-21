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НовостиОбщество21 июня 2023 17:00

В Калининграде ФСБ задержала проповедников терроризма из ЦАР

На иностранцев завели уголовные дела, им грозит до 7 лет лишения свободы
Виктор Сергеев

В Калининград кой области задержали двух выходцев из ЦАР, подозреваемых в публичном оправдании террористической деятельности и пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Африканцы разместили на своих страницах в одной из социальных сетей материалы, призывающие к осуществлению террористических актов, оправдания и пропаганды деятельности запрещенных на территории РФ нескольких международных террористических организаций.

На иностранцев завели уголовные дела, им грозит до 7 лет лишения свободы.