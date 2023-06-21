За три года со дна Балтийского моря подняли более 50 тысяч боеприпасов

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

За три года специалисты подняли со дна Балтийского моря и уничтожили более 50 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Роман Емельянов,

Вывоз поднятых на поверхность боеприпасов для их уничтожения осуществлялся пиротехническими подразделениями Невского спасательного центра и Балтфлота.

Накануне завершился очередной этап подводных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Работы по подъёму и последующему уничтожению взрывоопасных предметов с затонувшей самоходной сухогрузной баржи на внешнем рейде порта в Балтийске проводились с 15 мая. За это время специалисты подняли на поверхность и транспортировали на берег почти 17 тысяч взрывоопасных предметов

Напомним, что немецкая самоходная сухогрузная баржа находится на глубине, сравнимой с шестиэтажным домом, в полутора километрах от городского пляжа в Балтийске. Её каркас разломан стихией на три части. Ящики с разнокалиберными взрывоопасными предметами лежат на дне слипшиеся из-за «морской сварки», либо разбросаны рядом с судном. Иногда после шторма снаряды выносит на берег, что особо опасно во время туристического сезона. Разминирование будет продолжено.