В среду в Калининградской области сгорело два автомобиля

В среду, 21 июня, в Калининградской области сгорело два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Машины сгорели в поселке Каштаново Зеленоградского района и на автодороге в Багратионовском районе. В результате пожаров никто из людей не пострадал.

Напомним, единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.