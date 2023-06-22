Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 22 июня

В Калининграде в четверг, 22 июня, намечен ряд отключений от электроснабжения. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 13:00 по адресам:

ул. 9 апреля 2-6,8-12,14-18

ул. Фрунзе 24-30,26,26б,30а,30-44,34-36, 38-44,38а,42,44а

ул. Кирпичная 7-9

ул. Ялтинская 99а (РТС «Восточная»)

До 18:00 по адресам:

ул. Ломоносова 55,57,59 (С/О «Дружба»),

ул. Ломоносова (СНТ «Золотая Осень»),

пер. Фортовый 4,

ул. Ломоносова (С/Т «Портовик»),

ул. Чайковского 13, 12-18,

ул. Носова 22-26

Также по дааным городской администрации, отключение холодного водоснабжение сегодня до 16:00 запланировано по адресам:

ул. Грекова 5

ул. Солнечногорская 57а, 59

Плановое отключение горячего водоснабжение запланировано по адресам:

с 00:00 22.06 до 00:00 05.07:

ул. Бассейная 31,33,35,38,40 (школа №21)

ул. Художественная 9-11

ул. Воздушная 80

Балтийское шоссе 104,106,108,116

ул. Карташева 4-4в,6-6в,28-30,28а-е,30а-г, 32-34,32а-е,40-42