В Балтийске побит температурный рекорд

В Балтийске в среду, 21 июня, был побит рекорд суточной температуры.

Как сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», максимальная температура в Балтийске составляла +29.9°С в 2013 году (по данным за 59 лет). А вот новое значение составляет +30,2 градуса.

Сегодня, 22 июня, в Калининградской области будет несколько прохладнее, чем вчера.

В регион начнут поступать более холодные воздушные массы с западным ветром, и температура повсеместно понизится.

В дневные часы +19...+24°С и без осадков, однако ночью и утром возможны небольшие дожди.