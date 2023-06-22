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НовостиОбщество22 июня 2023 7:46

В Балтийске побит температурный рекорд

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийске в среду, 21 июня, был побит рекорд суточной температуры.

Как сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», максимальная температура в Балтийске составляла +29.9°С в 2013 году (по данным за 59 лет). А вот новое значение составляет +30,2 градуса.

Сегодня, 22 июня, в Калининградской области будет несколько прохладнее, чем вчера.

В регион начнут поступать более холодные воздушные массы с западным ветром, и температура повсеместно понизится.

В дневные часы +19...+24°С и без осадков, однако ночью и утром возможны небольшие дожди.