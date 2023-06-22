В Зеленоградском районе урожай зелени спасли, благодаря сорнякам на полях

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградском районе специалисты управления сельского хозяйства провели выезды в овощеводческие хозяйства и зафиксировали потери из-за почвенной засухи. Однако, несмотря на гибель около 20% растений от общей площади посадок, большую часть урожая удалось сохранить. И помогли в этом сорняки на полях.

Как сообщает местная администрация со ссылкой на агронома, сорняки не всегда вредят культурным растениям.

- В такую засуху сорняки особенно помогают посадкам, затеняя их и доставляя дополнительную влагу от утренней росы. Благодаря им мы можем радовать население вкусной свежей зеленью, - говорит эксперт.

В администрации отчитались о сохраненном урожае «благодаря разработанной в хозяйстве системе конвейерного высева культур, а также усовершенствованной технологии накопления и сохранения влаги».