В Калининграде полиция разыскивает 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградская полиция устанавливает местонахождение 14-летней Полины Петуховой. Девочка утром в среду, 21 июня, ушла из дома, расположенного в СНТ «Чайка». До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В полиции отметили, что ранее школьница из дома не уходила.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 148 см, глаза голубые, короткие волосы фиолетового цвета.

Была одета: черная водолазка, черные широкие штаны, черно-белые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Полины, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району г. Калининграда: 552-402, 552-403.