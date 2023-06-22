В Калининграде на ул. Театральной начали вырубать деревья

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на улице Театральной приступили к вырубке деревьев. Как отметили в пресс-службе городской администрации, речь идет исключительно об аварийных растениях.

«Предстоит убрать 6 аварийных и усыхающих деревьев, еще на 18 вырезать сухие и сломленные ветви», - сообщили в мэрии.

В горадминистрации при этом признают, что «Чистота» не справляется со сносом сухостоя в Калининграде, потому что «на протяжении многих предыдущих лет этой проблеме уделяли мало внимания».

«Театральная постепенно превращается в прекрасную улицу для прогулок и подвергать людей опасности нельзя. Этот адрес у отдела озеленения значится в списке приоритетных для восстановительных посадок», - заключили в администрации города.