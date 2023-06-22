Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Калининград

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Калининград – Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. В топе целей посещения Калининградской области – классический туризм, деловые поездки и визиты к родственникам. Интернет-трафик на территории Куршской косы вырос в 3 раза.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически-значимых мест в Калининградскую область приезжают 94% посетителей. Всего 3% приезжает в деловые поездки. Значительно реже поездки связаны с визитами к родственникам, учебными или лечебными целями. В основном туристы прибывают в регион на самолете (92%) и остаются в среднем на 5,3 суток. Любители Калининградской области приезжали чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Помимо этого, большую часть туристического потока составили жители Свердловской, Нижегородской и Краснодарской областей.

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей вырос весной 2023 года, в сравнении с прошлогодним периодом. В частности, туристы активно посещали Куршскую косу, где потребление мобильного интернета выросло в 3 раза. Объем скаченных и отправленных данных на территории Музея мирового океана увеличился на 15%, Музея янтаря – на 64%, Рыбной деревни – на 13%.

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