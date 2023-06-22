В Калининграде в День города не будет фейерверка и пешеходной зоны

В Калининграде готовятся к празднованию Дня города. Мероприятия намечены на 7-9 июля. Однако, как рассказали в администрации города, в этом году праздник пройдет с некоторыми ограничениями.

Так, не будет фейерверка и пешеходной зоны на проспекте Мира. От этих активностей в этом году решено отказаться.

Главной темой празднования Дня города в 2023 году станут подвиги героев-калининградцев. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Алексей Силанов на заседании Горсовета депутатов.

- Тема главного праздника Калининграда – «Город славен именами героев». Запланировано чествование всех тех, кто вписал свои славные дела в летопись города, - сказал Алексей Силанов.

Он отметил, что праздник будет посвящен, в том числе, ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам труда и становления города, выдающиеся спортсмены, деятели культуры, педагоги, работники предприятий.