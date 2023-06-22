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НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:19

В Советске задержали распространителей синтетических наркотиков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Советске задержали местных жителей, которые распространяли «соль». В полицию поступила информация о том, что 34-летний мужчина и неоднократно судимая 42-летняя женщина сбывают «соль», организуя тайники.

«Граждане выступали в роли курьеров: забирали из схронов оптовые партии наркотиков, расфасовывали их дома по дозам, а затем сбывали «синтетику» из рук в руки, а также размещая товар в тайниках», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Задержанных доставили в отдел полиции. У них дома обнаружены приспособления для употребления наркотиков.