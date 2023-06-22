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НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:35

Очевидцы сообщили об эксгибиционисте в Советске, который наблюдает за детьми из кустов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: "Инцидент-Советск".

Подозрительного мужчину заметили в Советске возле городского озера. По словам очевидцев, которые выложили информацию в группе «Инцидент Советск» в «ВК», мужчина прятался в кустах.

«Сегодня отдыхала с детьми у городского озера, и увидела в кустах неприятную картину. Мужчина-эксгибиционист делал свое дело и наблюдал за мной и детьми. Когда он заметил, что я заметила его, он сразу стал одевать штаны», - рассказала местная жительница.

По словам женщины, она сделала мужчине замечание и сняла на фото.

«Он огрызался и быстро ушел», - заключила дама. Написала она заявление в полицию, или нет, не сообщается.