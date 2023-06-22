Калининградец отправился в колонию-поселение за угрозу убийством ребенку

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Осужден житель Багратионовского района, который угрожал убийством ребенку. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратур, 64-летний мужчина еще в ноябре прошлого года пришел в квартиру знакомой для выяснения отношений, но дома застал только ее 14-летнюю дочь.

Тогда он связал ей руки и ноги пластиковыми хомутами и заклеил рот скотчем.

«Когда женщина вернулась домой, девочке удалось частично освободиться и позвать на помощь, после чего подсудимый приставил несовершеннолетней нож к горлу и высказывал угрозы убийством», - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленник получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.