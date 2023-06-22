Бизнесмен из Китая купил янтарный самородок более чем за 1.1 млн рублей

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Самородок «Шагал» весом 1112 г стал самым дорогим лотом на прошедшем 22 июня в Светлогорске открытом аукционе редких самородков янтаря.

Как сообщает пресс-служба Янтарного комбината, тяжеловес, заявленный по самой низкой стартовой цене, в итоге подорожал на 183% и в яркой конкурентной борьбе достался представителю Китайской Народной Республики за 1,130 млн рублей.

Всего на аукционе, который янтарный комбинат Ростеха проводит в рамках Международного янтарного форума, ушло с молотка 26,5 кг самородков и крупных камней стоимостью в 13,5 млн рублей.

- Мы планируем продать 70 лотов, 30 из них – сукциниты-тяжеловесы. Отмечу, что каждый сезон Янтарный комбинат Ростеха добывает 15-20 самородков, пополняет свои запасы, поэтому нам всегда есть что предложить нашим гостям, – сказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Участникам первого этапа аукциона редких камней предложили 30 лотов - 25 самородков весом более одного килограмма, а также пять лотов янтаря фракции от 100 до 1000 граммов. Все образцы добыты на Калининградском комбинате Ростеха с 2019 по 2022 годы. В аукционе приняли участие представители российского бизнеса, а также иностранных компаний - Китая, Гонконга, ОАЭ, Кувейта.

Отмечается, что покупателей нашли свыше 80% представленных лотов,

Всего на аукционе уникального янтаря Калининградский комбинат Ростеха в этом году представит 70 лотов с общей стартовой стоимостью 16,9 млн рублей.